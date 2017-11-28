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Волейбол в Тяжине

В поселке Тяжинский прошли районные соревнования по волейболу среди обучающихся образовательных организаций 2000-2001 годов рождения.
Среди юношей первое место заняла команда 1 Тяжинской средней школы № 1 (воспитанники детско-юношеской спортивной школы 1), на втором месте спортсмены из Тяжинской средней школы № 1 (команда 2, воспитанники ДЮСШ), тренер-преподаватель команд Игорь Александрович Мотыш. Третье место досталось команде юношей из Тяжинской средней школы № 2, тренер-преподаватель Алексей Сергеевич Щепило.
Среди девушек первое место заняла команда Итатской средней школы, тренер-преподаватель Галина Алексеевна Бродникова. На втором месте спортсменки из Тяжинской средней школы № 3 (воспитанницы ДЮСШ), тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков. Третье место досталось команде Тяжинской средней школы № 1, тренер-преподаватель Егор Алексеевич Суханов.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/11/2017
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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