Волейбол в Тяжине

В Кузбассе девушка поругалась с парнем и выпрыгнула с 9 этажа По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», 21-летняя местная жительница поругалась со...

В Кемерове холодная вода затопила улицу в Кировском районе Вечером во вторник, 28 ноября, в Кировском районе Кемерова произошло ЧП: из-за прорыва системы...

В Кемерове пожарные спасли семь человек на пожаре в жилом доме Семь человек спасены на пожаре, произошедшем в жилом многоэтажном доме в Кемерове, сообщили во...