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Волейбол в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялись соревнования по волейболу среди обучающихся образовательных учреждений 2004 года рождения и младше.
Среди юношей первое место заняла команда Ступишинской средней школы (тренер Николай Федорович Погорелко), на втором месте команда детско-юношеской спортивной школы (тренер Игорь Александрович Мотыш), и третье место досталось команде Итатской средней школе (тренер Владимир Геннадьевич Изупов).
Среди девушек на первое место вышла команда Тисульской средней школы (тренер Юлия Владимировна Конева), второе место заняла команда детско-юношеской спортивной школы (тренер Евгений Николаевич Жернаков).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/02/2018
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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