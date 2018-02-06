Волейбол в Тяжине

В новокузнецкой больнице появился аппарат для детского диализа В Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 появился аппарат для детского диализа.

Кузбасс: женщина ударила ножом в грудь знакомого мужчину в Белове В кузбасском городе Белове сотрудники полиции задержали 30-летнюю злоумышленницу, которая ударила...

247 кузбасских женщин поучаствовали в акции против рака В Кузбассе прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, в которой приняли...