Волейбол в Тяжинском районе

В спортивном зале Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова прошел XXXV районный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Александра Петровича Назарова.

Торжественное открытие турнира подготовили школьники. С приветственным словом выступил глава Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов.

Александр Петрович Назаров родился 12 декабря 1919 года в селе Ступишино Томской губернии, в крестьянской семье. С 1927 года жил в городе Ачинске, где окончил среднюю школу. В июне 1941 года окончил Московский институт философии, истории и литературы, с 1940 года работал в Центральном музее В. И. Ленина. В августе 1941 года Назаров был призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Московское артиллерийское училище.

С марта того же года – в действующей армии, на фронтах Великой Отечественной войны. Старший политрук А. П. Назаров был агитатором политотдела 283-го гаубичного артиллерийского полка и 4-го армейского пушечного артиллерийского полка на Калининском фронте. Участник наступательных операций на Ржевском направлении, Смоленской (1943 г.), Невельско-Городокской (1943 г.) и Витебской зимней (1943-1944 гг.) наступательных операций.

25 июня 1944 года агитатор политотдела 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта майор Александр Назаров, находясь в составе 259-го стрелкового полка, 179-й стрелковой дивизии вышел к Западной Двине и принял активное участие в ее форсировании в районе поселка Шумилино Витебской области Белорусской ССР. Во время переправы А. П. Назаров погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» майор А. П. Назаров посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

В соревнованиях приняли участие мужские команды села Ступишино, поселка Нововосточный, Отдела МВД по Тяжинскому району, сборная команда села Новопокровка и поселка Листвянка, сборная команда спорткомплекса «Юность» поселка Тяжинский.

По результатам игр первое место и переходящий кубок достались сборной команде «Юность» из поселка Тяжинский, на втором месте сборная команда села Новопокровка и поселка Листвянка, и третье место заняли спортсмены из села Ступишино.

Победители награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и памятными медалями. Глава сельского поселения Александр Васильевич Иванов и главный судья соревнований Николай Федорович Погорелко подарили Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова волейбольные мячи.