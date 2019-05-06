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Волейбольный "ТопПром" взял серебро турнира "Кубок Победы"

Волейбольная команда «ТопПром» завоевала серебро турнира «Кубок Победы», блестяще проведя семь игр в один день; турнир проходил в Новокузнецке.

В этом настоящем волейбольном марафоне приняли участие 12 команд со всего юга Кузбасса: от Киселевска до Междуреченска. «Кубок Победы» прошел 5 мая и был приурочен к празднованию 9 мая.

«Весь турнир проходил в один день: с 9 утра до 9 вечера. Символично. В конце турнира бились с Распадской угольной компанией. Уступили со счетом 2:1 по итогу. Могу сказать, что важна в таком турнире не только физическая подготовка, но и психологический настрой. Выступили очень хорошо», - сказал капитан волейбольной команды «ТопПром» Евгений Верин.

Волейбольная команда «ТопПром» состоит из работников угольных предприятий Холдинга: от горнорабочих до электриков. Молодая команда регулярно становится призером городских турниров по волейболу.

Команда была сформирована около года назад в рамках проводимой социальной политики Холдинга, направленной на пропаганду здорового образа жизни.

 

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/05/2019
Спорт
Новокузнецк
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