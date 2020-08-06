Волонтеры из Росгвардии продолжают восстанавливать места захоронений воинов-красноармейцев

В областном центре к благотворительной акции по восстановлению мест захоронений воинов-красноармейцев присоединились военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс», представители молодежного отделения Общероссийского народного фронта, а также школьники из класса Росгвардии.

Добровольцы привели в порядок безымянный обелиск участника Великой Отечественной войны. Место захоронение неизвестного красноармейца запустело и заросло травой, на памятнике была сорвана именная табличка. Волонтеры расчистили территорию от зарослей и покрасили памятник.

Благодаря сохранившемуся портрету, на котором изображен молодой офицер Красной Армии, добровольцы намерены выяснить его имя, чтобы вновь установить на обелиск.

Благотворительные работы по восстановлению мест захоронений участников Великой Отечественной войны волонтеры из Росгвардии пообещали продолжить.