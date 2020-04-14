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Волонтеры НкАЗа включились в акцию поддержки пожилых людей «Время помогать»

Сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ включились в акцию «Время помогать», организованную для поддержки пожилых людей, оказавшихся из-за распространения коронавируса в вынужденной изоляции.

В рамках акции бесплатные наборы продуктов первой необходимости получат 834 ветерана - бывших работника НкАЗа старше 70 лет.

Первым этапом работы волонтеров стало формирование наборов с учетом всех необходимых норм потребления – в его составе крупы, подсолнечное масло, сахар, мука, чай, печенье и консервы. Общий вес набора составляет около 15 килограмм. Наборы будут доставляться каждый месяц. Следующий этап – развоз наборов по адресам проживания ветеранов. В первый день акции волонтерами было доставлено 35 продуктовых наборов.

 Волонтеры на каждом этапе работают со строгим соблюдением санитарных норм - обработка рук антисептическим раствором, каждый облачен в медицинские маски и перчатки.

В акции, которая продлится до июля, уже участвует более 20 волонтеров новокузнецкой промплощадки.

- Мы не можем оставить без поддержки наших ветеранов, которые оказались в группе риска, – единодушны в своем мнении волонтеры - сотрудники НкАЗа Александр Малинин и Александр Череменский. – Им, как никому другому, нужна помощь в это непростое время.

Передача набора проходит бесконтактно, но между пожилыми людьми и металлургами установилась атмосфера доброжелательности и оптимизма. Ветераны после получения продуктов звонят на горячую линию и благодарят волонтеров за оказанную заботу и участие. Одним из первых позвонивших стал Пузанов Валерий Макарович, бывший работник НкАЗа.

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kuzbassnews.ru
14/04/2020
Общество
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