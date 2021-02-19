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Волонтеры РУСАЛа получили заслуженные награды

Сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ отмечены Благодарственными письмами главы Новокузнецка за большой вклад в волонтерскую акцию «Мы вместе».

Еще весной 2020 года, в самом начале пандемии коронавируса, РУСАЛ запустил в городах своего присутствия корпоративное волонтерское движение «Время помогать» для поддержки пенсионеров и ветеранов компании старше 70 лет, оказавшихся в вынужденной изоляции. Несколько месяцев подряд волонтеры-алюминщики доставляли им бесплатные 15-килограммовые наборы продуктов первой необходимости. В Новокузнецке помощь компании получали 834 ветерана Новокузнецкого алюминиевого завода.

Позднее корпоративные волонтеры РУСАЛа откликнулись на призыв администрации города и включились в волонтерскую акцию «Мы вместе».  Председатель молодежной организации НкАЗа Андрей Шубин и член заводской волонтерской команды Светлана Костарева работали автоволонтерами – помогали врачам добираться до пациентов, живущих далеко от поликлиник. В свободное время - в выходные дни и вечерами после работы. Благодаря им помощь заболевшим горожанам приходила вовремя, а врачи не тратили лишнего времени на то, чтобы добраться из центра города в частный сектор, и успевали посетить больше пациентов.

Традиции добровольчества и волонтерства в городах присутствия компании были заложены ее основателем – промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска.

- РУСАЛ одним из первых в стране начал принимать меры по защите жизни и здоровья своих сотрудников. А пожилым людям беречь себя особенно важно, поскольку они находятся в группе риска, и мы постарались максимально поддержать их в период изоляции. Более того, сейчас за каждым ветераном-алюминщиком - инвалидом 1 и 2 групп, одиноко проживающим и маломобильным - закреплен активист заводской молодежной организации, регулярно справляющийся о состоянии здоровья и организующий в случае необходимости адресную помощь, - отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Светлана Кадетова.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/02/2021
Общество
Новокузнецк
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