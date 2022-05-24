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Волонтеры РУСАЛа высадили деревья с воспитанниками школы-интерната № 88

В Кузнецком районе Новокузнецка прошла экологическая акция по высадке деревьев и кустарников на территории школы-интерната № 88.

Организатором стал Центр социальных программ РУСАЛа, созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска.

Участие в ней приняли корпоративные волонтеры, члены рабочего и молодежного советов Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ, педагоги и воспитанники школы-интерната, а также депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Антон Василенко. Вместе они высадили более 40 саженцев липы, ели, сирени и рябины.

В 2021 году акция прошла в 9 городах России с участием более 600 волонтеров и активных горожан. В этом году география проекта охватила 13 городов. Алюминщики озеленяют территории Парка Металлургов в Братске, реабилитационного центра «Вдохновение» в Волгограде, помогают в подготовка к открытию Парка «Мечта» в Таежном. Суммарно волонтеры РУСАЛа высадят почти 1500 деревьев.

- Экологический марафон РУСАЛа «Зеленая волна» проходит с 2017 года. Кроме акций по высадке деревьев, он включает в себя конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и другие активности. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям города, в которых работают предприятия компании, станут еще лучше, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков. 

Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/05/2022
Экология
Новокузнецк
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