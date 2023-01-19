Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума очищают от снега мемориалы

На заседании студенческого совета техникума председатель волонтерского отряда «Доброе сердце» Александр Путятин выступил с инициативой о проведении акции «Чтим. Помним.».

На каникулах студенты-добровольцы по месту жительства очистили от снега памятники землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тяжинского агропромышленного техникума Нина Михайловна Разжеваева отметила, что акция добровольцев не единовременная и будет продолжена. Уже в самое ближайшее время волонтеры намерены освободить от снега мемориальный комплекс на площади Победы в поселке Тяжинский.