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Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума очищают от снега мемориалы

На заседании студенческого совета техникума председатель волонтерского отряда «Доброе сердце» Александр Путятин выступил с инициативой о проведении акции «Чтим. Помним.».
На каникулах студенты-добровольцы по месту жительства очистили от снега памятники землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тяжинского агропромышленного техникума Нина Михайловна Разжеваева отметила, что акция добровольцев не единовременная и будет продолжена. Уже в самое ближайшее время волонтеры намерены освободить от снега мемориальный комплекс на площади Победы в поселке Тяжинский.

Образование
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kuzbassnews.ru
19/01/2023
Образование
Общество
Тяжин
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