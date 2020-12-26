Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в благотворительном сезоне «Счастливые праздники»

Новогоднюю 3D-иллюминацию установили в Новокузнецке В саду Алюминщиков появилась 3D-инсталляция, которая изображает оленей и сани Деда Мороза. также...

Новую поликлинику построят в Новокузнецке Сергей Кузнецов рассказал, что здание новой поликлиники будет иметь три этажа, а сама она будет...

До 29 декабря в двух городах Кузбасса ввели режим «черного неба» Режим неблагоприятных метеоусловий ввели на четыре дня в двух городах Кемеровской области –...