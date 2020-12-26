Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в благотворительном сезоне «Счастливые праздники»
Студенческий совет предложил открыть мастерскую новогодних поделок. Здесь ребята своими руками создавали оригинальные украшения и композиции.
Участники студенческого волонтерского отряда «Доброе сердце» доставили и вручили праздничные сувениры пожилым людям, проживающим в районном доме ветеранов в селе Ступишино.
На протяжении последних лет добровольцы техникума постоянно оказывают поддержку представителям старшего поколения – очищают территорию от снега, проводят концерты, поздравляют с праздниками.
26/12/2020
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