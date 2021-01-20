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Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к акции «Подарок ветерану»

Творческое занятие по созданию панно и фоторамки из кофейных зерен прошло в центре социального обслуживания населения. Студенты группы 258 из зерен кофе, с помощью горячего клея составили мозаичный рисунок и сделали ароматную кофейную рамочку и панно.
Эти поделки не только украсят интерьер, но также создадут атмосферу тепла и уюта, насытив помещение ароматом кофе. Созданные добровольцами кофейные сувениры в преддверии памятных дат станут отличным подарком для получателей социальных услуг на дому.

Образование
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Тяжин
kuzbassnews.ru
20/01/2021
Образование
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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