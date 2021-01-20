Волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к акции «Подарок ветерану»

Новые дорожные знаки появятся летом в Новокузнецке Власти Новокузнецка сообщили об установке новых дорожных знаков на проспекте Дружбы летом текущего...

В Кузбассе изменились сроки приема детей в первый класс В Кузбассе в этом году изменились сроки приема детей в первый класс. Об этом сообщает региональное...

В Кузбасс возвращаются рекламные щиты и светодиодные табло Цифровые динамические изображения со светодиодных экранов сильнее отвлекают водителей и ослепляют...