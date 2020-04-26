Волонтеры Тяжинского РДК «Юбилейный» провели акцию «Вместе против вируса»

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В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране и регионе добровольцы посетили дежурную группу детского сада, а также многоквартирный дом, где проживают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.
В форме клоунады волонтеры-аниматоры показали ребятишкам, как следует бороться с вирусом - использовать защитные маски, перчатки, антисептические растворы для рук, соблюдать социальное дистанцирование. Дети посмотрели представление через окна.
В рамках акции «Вместе против вируса» участники-аниматоры украсили детские площадки воздушными шарами и заверили ребятишек, что взрослые сделают все возможное для того, чтобы дети как можно скорее вернулись на игровые площадки.
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