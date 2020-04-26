Волонтеры Тяжинского РДК «Юбилейный» провели акцию «Вместе против вируса»

Прохладное воскресенье обещают синоптики жителям Кузбасса В воскресенье, 26 апреля, в Кемеровской области ожидается переменная облачность, в отдельных...

У шести кузбассовцев подтвердился коронавирус 24 апреля Еще у шести кузбассовцев по состоянию на 11.00 24 апреля подтвердился диагноз «коронавирусная...

Стал известен возраст заразившихся коронавирусом кузбассовцев Сообщается, что пятеро них – дети от года до 17-ти лет. Также заразились десять человек от 18-ти до...