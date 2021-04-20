Волонтёры помогут кемеровчанам проголосовать за территории для благоустройства

26 апреля, стартует голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году.

Голосование продлится до 30 мая и пройдёт на новой онлайн-платформе 42.gorodsreda.ru . Участвовать в нём смогут граждане старше 14 лет, подтвердившие свою личность через портал «Госуслуги» или с помощью SMS.

В МФЦ и крупных торговых центрах Кемерова будут работать 55 волонтёров. Они расскажут кемеровчанам о голосовании в целом и конкретных проектах в разных районах города, а при необходимости помогут зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за выбранного кандидата.

Добровольных помощников можно будет узнать по специальной форме и бейджам. Всего в Кузбассе волонтеров будет работать более 600.