Волонтёры помогут кемеровчанам проголосовать за территории для благоустройства

26 апреля, стартует голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году.
Голосование продлится до 30 мая и пройдёт на новой онлайн-платформе
В МФЦ и крупных торговых центрах Кемерова будут работать 55 волонтёров. Они расскажут кемеровчанам о голосовании в целом и конкретных проектах в разных районах города, а при необходимости помогут зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за выбранного кандидата.
Добровольных помощников можно будет узнать по специальной форме и бейджам. Всего в Кузбассе волонтеров будет работать более 600.
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