Вольтик и его команда заступили на вахту электробезопасности

Лето – горячая пора. Не случайно кузбасские энергетики в очередной раз оставили Вольтика в школе на второй год. Знатоку электробезопасности придется изрядно потрудиться на открытых интерактивных площадках, чтобы еще раз напомнить юным кузбассовцам правила поведения вблизи энергообъектов. Впрочем, к активной просветительской деятельности робот уже приступил. Накануне Дня защиты детей Вольтик и его команда организовали большой праздник для детей сотрудников филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Больше 300 детей вместе с родителями-энергетиками собрались в Городском Парке Чудес, чтобы дать старт «классным, безопасным каникулам». Организаторы подготовляли обширную праздничную программу, в которой было предусмотрено буквально всё: шоу мыльных пузырей, опыты с электричеством, роспись пряников, спортивные мини-игры, ростовые куклы, волшебная фотобудка с моментальными фотографиями, игра-бродилка по энергобезопасности, надувные шары, сладкая вата и викторина с танцевальным флэш-мобом. Гвоздем программы стали «съедобные лампочки» и фотобудка, в которой можно было сделать яркий снимок буквально «со скоростью света».

«Профилактику детского электротравматизма мы считаем важной социальной задачей, - считает начальник управления персоналом филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Оксана Сахно. - С началом каникул энергетики ежегодно устраивают рейды по школьным и оздоровительным лагерям, чтобы научить детей и подростков культуре обращения с электричеством. Дети сотрудников филиала с темой электробезопасности знакомы не понаслышке. Благодаря родителям-энергетикам и просветительским мероприятиям, которые мы проводим регулярно, правила электробезопасности ребята знают назубок. Благодаря интересным викторинам, захватывающим опытам и квестам у детей формируется безопасная модель поведения, которой они с удовольствием делятся с друзьями. Этого мы и добиваемся! Знать правила самому, предупредить об опасности друга, рассказать о последствиях поражения током одноклассникам – ребята становятся «проводниками» важной информации, вовлекая в процесс все большее количество участников».