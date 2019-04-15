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Вольтик меняет амплуа

Специалисты филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» провели в Театре для детей и молодежи  познавательную энергоразминку и перед началом спектакля напомнили юным зрителям основные правила электробезопасности.

Вы все ещё думаете, что театр начинается с вешалки? Сотрудники «Кузбассэнерго – РЭС» смело опровергли это утверждение, открыв сезон энерголикбезов на театральных подмостках. По мнению обаятельного робота Вольтика, театр должен начинаться с энергичной зарядки и правил электробезопасности. В этом убедились и юные зрители, которые пришли на добрый спектакль «Мальчик – звезда».

Чтобы томительное ожидание перед представлением провести с пользой, специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» организовали для ребят познавательную, динамичную энергоразминку. В главной роли, естественно, выступил артистичный Вольтик. Ребята ответили на вопросы викторины, примерили амуницию электромонтера и сделали безопасное селфи с героем энергоантрепризы. Такой формат общения и зрителям, и сотрудникам театра пришелся по вкусу.

«Очень приятно, что Вольтик дебютировал в качестве «актера» именно у нас, –  говорит старший администратор кемеровского Театра для детей и молодежи Елена Сергеева. – Дети были приятно удивлены такому импровизированному представлению, гармонично влились в игру, подхватив позитивный энергетический заряд. Правильно говорят актеры, чем больше повторяешь роль, тем быстрее в неё вживаешься. Чтобы избежать неприятных последствий, детям постоянно нужно повторять эти правила. А когда они доведены до автоматизма, их совсем не хочется нарушать».

В зрительный зал ребята отправились, заряженные хорошим настроением, полезными знаниями и тематическими расписаниями для уроков. А энергетики, успешно переквалифицировавшись на время в актеров, убедились, что освещать – это профессия, а просвещать – призвание.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/04/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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