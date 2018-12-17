Вопросы подключения к электрическим сетям обсудят с участием представителей власти и бизнеса

В среду, 19 декабря, пройдет встреча руководства филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») - «Кузбассэнерго - РЭС» с представителями региональной власти и бизнес-сообщества.

Участники обсудят исполнение плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», в том числе, вопросы сокращения сроков согласования размещения энергообъектов для подключения потребителей.

Также на встрече уделят внимание процедуре подачи заявок на технологическое присоединение, расскажут о том, как работать с интерактивной картой загрузки центров питания, как упростить подключение с помощью услуги «Технологическое присоединение под ключ»

Мероприятие пройдет в 14:00 в конференц-зале центрального офиса филиала «Кузбассэнерго – РЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11.