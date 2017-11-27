Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Восемь учреждений культуры Кузбасса получат около 40 млн рублей от Фонда кино

20 ноября Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил результаты четвёртого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах (с населением до 500 тыс. жителей). По итогам конкурса поддержку получат 202 кинозала из 57 регионов страны на общую сумму 1 млрд рублей.

Восемь муниципальных учреждений культуры и кино Кемеровской области вошли в число победителей конкурса и получат на оснащение современным кинопроекционным оборудованием практически по 5 млн рублей из федерального бюджета. Всего региону направлено на эти цели 39 млн 950 тыс. рублей. Победителями конкурса стали: дворец культуры им. Ленина, г. Ленинск-Кузнецкий; культурно-досуговый центр «Цементник», г. Топки; культурный центр «Бачатский», п. Бачатский; культурный центр «Краснобродский», п. Краснобродский; дворец культуры «Угольщиков», п. Новый городок Белова; районный культурно-досуговый комплекс, п. Промышленная; районный дом культуры, п. Яшкино и клубная система Крапивинского района, п. Крапивинский.

Установка современного кинопроекционного оборудования в учреждениях будет проходить на протяжении 2018 года. По условиям конкурса показы фильмов начнутся во всех восьми новых кинозалах не позднее 31 декабря следующего года.

Культура
Белово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Промышленная
Топки
Яшкино
kuzbassnews.ru
27/11/2017
Культура
Белово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Промышленная
Топки
Яшкино
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

За 10 месяцев в Кузбассе создали 21 000 новых рабочих мест
С января по октябрь 2017 года в Кузбассе создали 21 000 новых рабочих мест.
В Кузбассе угольную компанию «Заречная» признали банкротом
Арбитражный суд Кемеровской области признал угольную компанию (УК) «Заречная» банкротом.
В Кемерове инспекторы ГИБДД устроят облаву на разговорчивых водителей
Кемеровские дорожные полицейские 27 ноября во второй половине дне устроят рейд, во время которого...
В Новокузнецке подростки помогли задержать грабителя пенсионерки
В Новокузнецке подростки помогли полицейским задержать грабителя, напавшего на пенсионерку....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus