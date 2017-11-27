Восемь учреждений культуры Кузбасса получат около 40 млн рублей от Фонда кино

20 ноября Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил результаты четвёртого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах (с населением до 500 тыс. жителей). По итогам конкурса поддержку получат 202 кинозала из 57 регионов страны на общую сумму 1 млрд рублей.

Восемь муниципальных учреждений культуры и кино Кемеровской области вошли в число победителей конкурса и получат на оснащение современным кинопроекционным оборудованием практически по 5 млн рублей из федерального бюджета. Всего региону направлено на эти цели 39 млн 950 тыс. рублей. Победителями конкурса стали: дворец культуры им. Ленина, г. Ленинск-Кузнецкий; культурно-досуговый центр «Цементник», г. Топки; культурный центр «Бачатский», п. Бачатский; культурный центр «Краснобродский», п. Краснобродский; дворец культуры «Угольщиков», п. Новый городок Белова; районный культурно-досуговый комплекс, п. Промышленная; районный дом культуры, п. Яшкино и клубная система Крапивинского района, п. Крапивинский.

Установка современного кинопроекционного оборудования в учреждениях будет проходить на протяжении 2018 года. По условиям конкурса показы фильмов начнутся во всех восьми новых кинозалах не позднее 31 декабря следующего года.