Восьмой кассационный суд подтвердил законность требований к мариинским властям о местах площадок для выгула животных

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, администрация Мариинского муниципального округа продолжила оспаривать решения судебной власти о возложении обязанности определения мест и обустройства площадок для выгула животных со сроком исполнения до 1 сентября 2023 года.

Напомним, что ранее решением Мариинского городского суда Кемеровской области на администрацию Мариинского муниципального округа в Кузбассе была возложена обязанность в срок до 1 сентября 2023 года определить места для выгула животных на территории округа, и совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки для выгула животных в соответствии с действующими правилами и нормативами.

Не согласившись с этим решением, административные ответчики тогда безрезультатно для них обжаловали его в Кемеровский областной суд.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации не стало далее обжаловать вступившие в законную силу судебные акты, но администрация Мариинского муниципального округа продолжила судебные тяжбы, упорно не соглашаясь с административными исковыми требованиями, ранее заявленными прокурором Мариинска.

В жалобе, поданной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, администрация указывала, что суды ошибочно установили факты её бездействия относительно площадок для выгула животных, и вообще администрация Мариинского муниципального округа не должна являться ответчиком по данному делу.

Однако судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила законность выводов нижестоящих судов.

Из требований действующего законодательства следует, что на территории муниципального образования должны быть специальные места для выгула домашних животных.

«При этом суды обоснованно исходили из того, что организация благоустройства территории, в том числе и вопросы территориального планирования в населённых пунктах, к которым относятся и вопросы определения мест для выгула домашних животных на территориях соответствующих муниципальных образований, относятся к вопросам местного значения», – говорится в кассационном определении.

В результате кассационная жалоба администрации Мариинского муниципального округа на днях была оставлена без удовлетворения.

В срок до 1 сентября 2023 года администрация Мариинского муниципального округа обязана определить места для выгула животных на территории округа, и совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки для выгула животных в соответствии с действующими правилами и нормативами.

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