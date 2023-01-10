Воспитанница Росгвардии стала победительницей городских соревнований по пауэрлифтингу в Кузбассе

В Кемерове ученица шестого класса Росгвардии школы №74 Алиса Лизунова выиграла городские соревнования по классическому троеборью среди девушек.

На днях состоялось первенство областного центра по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. В рождественском турнире приняло рекордное количество участников – более 80 человек. Шестиклассница Алиса Лизунова, вдохновлённая спортивными успехами наставниками из Росгвардии, приняла участие в классическом троеборье.

Юная кемеровчанка, набравшая в сумме выступления в трех видах упражнений более 200 килограммов, заняла первое место, выполнив норматив второго взрослого разряда.

Фото: Росгвардия