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Воспитанница Росгвардии стала победительницей городских соревнований по пауэрлифтингу в Кузбассе

 В Кемерове ученица шестого класса Росгвардии школы №74 Алиса Лизунова выиграла городские соревнования по классическому троеборью среди девушек.

На днях состоялось первенство областного центра по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. В рождественском турнире приняло рекордное количество участников – более 80 человек. Шестиклассница Алиса Лизунова, вдохновлённая спортивными успехами наставниками из Росгвардии, приняла участие в классическом троеборье.

 Юная кемеровчанка, набравшая в сумме выступления в трех видах упражнений более 200 килограммов, заняла первое место, выполнив норматив второго взрослого разряда.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/01/2023
Спорт
Кемерово

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