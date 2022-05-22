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Воспитанницы Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних разгадали загадки павловопосадского платка

Воспитатель Татьяна Анатольевна Дубро рассказала детям о том, что знаменитый павловопосадский платок – популярный аксессуар, украшающий женщин всего мира более 200 лет. Это исконно русское дополнение к любым нарядам – как в народном стиле, так и ультрамодном.
Полушерстяные и шерстяные шали согреют в прохладные зимние вечера. Шелковые или батистовые платки создают эффект охлаждения и отлично спасают от летнего зноя. Маленьким модницам очень понравилось примерять платки, а еще они с удовольствием разукрасили свои авторские модели на листе бумаги, стараясь передать цветовую гамму павловопосадких платков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/05/2022
Культура
Тяжин
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