Воспитанницы Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних разгадали загадки павловопосадского платка

Воспитатель Татьяна Анатольевна Дубро рассказала детям о том, что знаменитый павловопосадский платок – популярный аксессуар, украшающий женщин всего мира более 200 лет. Это исконно русское дополнение к любым нарядам – как в народном стиле, так и ультрамодном.

Полушерстяные и шерстяные шали согреют в прохладные зимние вечера. Шелковые или батистовые платки создают эффект охлаждения и отлично спасают от летнего зноя. Маленьким модницам очень понравилось примерять платки, а еще они с удовольствием разукрасили свои авторские модели на листе бумаги, стараясь передать цветовую гамму павловопосадких платков.