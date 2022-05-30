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Воспитанник класса Росгвардии запечатлел на фотоснимке редкую птицу Кузбасса

Исследовательская работа воспитанника класса Росгвардии из Кемерова отмечена сертификатом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Одиннадцатилетний Дмитрий Иванов принял участие в международной детско-юношеской премии «Экология дело каждого – 2022». Свою исследовательскую работу он посвятил занесенной в Красную книгу хищной птице пустельге, которую он сумел случайно запечатлеть на фотоаппарат во время поездки с отцом вблизи Новокузнецка. В рамках акции шестиклассник из Кемерова представил организатором экологического проекта снимок и подготовил подробное орнитологическое описание своему пернатому герою.

 Всего в акции приняли участие более 3 000 юных натуралистов со всей России.

 

Образование
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kuzbassnews.ru
30/05/2022
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