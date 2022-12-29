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Воспитанник кузбасской Росгвардии рассказал школьникам про учебу в легендарном институте войск правопорядка

 В преддверии Нового года курсант Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации Леонид Кадыш встретился с учениками своей бывшей школы №74. Воспитанник детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего собровца лейтенанта Юрия Латыпова рассказал будущим выпускникам об учебе в легендарном вузе.

Школьники узнали, что новосибирское военное заведение готовит уникальных специалистов, способных решать не только боевые задачи, но и успешно справляться с управленческой работой в любой сфере. Леонид благодарен педагогам, а также представителям кузбасской Росгвардии, которые помогли ему воплотить мечту и поступить на факультет спецназа.

 Будущий офицер пошел по стопам бывших наставников из отряда специального назначения «Кузбасс», СОБР, ОМОН, выбрав для себя факультет спецназа. Кемеровчанин поделился с юнгвардейцами впечатлениями третьего года обучения

 Курсант пожелал школьникам воплощения своих желаний, напутствовал хорошо учиться и вести здоровый образ жизни.

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
29/12/2022
Образование

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