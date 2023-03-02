Воспитанник Росгвардии стал призером городской спартакиады

В Кемерове в легкоатлетическом манеже воспитанник профильного 9 класса Росгвардии Вадим Башмаков стал победителем XIX городской спартакиады среди допризывной и призывной молодежи.

Всего в спартакиаде поучаствовало 230 человек различных образовательных учреждений областного центра. В ходе спортивного мероприятия ребята прошли военизированную эстафету. Среди испытаний: дартс, скоростное надевание противогаза, переноска «раненого», бег с препятствиями и др. Кроме этого, участникам предстояло выполнить упражнения на силу: подтягивание на перекладине и рывок 16 килограммовой гири.

По результатам состязаний команда Кировского района, в составе которой был Вадим, заняла почетное второе место. Призеры и участники спартакиады были награждены медалями и грамотами.

Фото: Росгвардия