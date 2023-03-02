Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Воспитанник Росгвардии стал призером городской спартакиады

 В Кемерове в легкоатлетическом манеже воспитанник профильного 9 класса Росгвардии Вадим Башмаков стал победителем XIX городской спартакиады среди допризывной и призывной молодежи.

Всего в спартакиаде поучаствовало 230 человек различных образовательных учреждений областного центра. В ходе спортивного мероприятия ребята прошли военизированную эстафету. Среди испытаний: дартс, скоростное надевание противогаза, переноска «раненого», бег с препятствиями и др. Кроме этого, участникам предстояло выполнить упражнения на силу: подтягивание на перекладине и рывок 16 килограммовой гири.

 По результатам состязаний команда Кировского района, в составе которой был Вадим, заняла почетное второе место. Призеры и участники спартакиады были награждены медалями и грамотами.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus