Воспитанники детдома «Ласточкино гнездышко» Тяжинского района совершили поход в Тисульский район

Под руководством воспитателей Александра Геннадьевича Зорина, Виталия Витальевича Камоцкого и медработника Анны Сергеевны Белоусовой ребята устроили лагерь у посёлка Московка на берегу реки Кия.

Участники пятидневного похода научились ориентироваться на местности. Для ребят проводились различные конкурсы – по разжиганию костров и приготовлению походного обеда на скорость.

Старшие воспитанники покоряли вершины скал, ловили рыбу, готовили рыбацкую уху на костре. Увлекательные переходы, живописные виды, дружеское общение вечерами у костра оставили у ребят яркие впечатления о походе.