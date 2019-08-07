Воспитанники детсада деревни Акимо-Анненка получили замечательный подарок

К 95-летию Тяжинского района, по соглашению о добровольном социальном партнерстве с ООО «Рост» (генеральный директор Алексей Анатольевич Гулевич) вместо старых окон в детском саду «Солнышко» установлены пластиковые стеклопакеты. После окончания ремонта дети придут в светлое, теплое здание.
07/08/2019
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