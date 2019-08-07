Воспитанники детсада деревни Акимо-Анненка получили замечательный подарок

В столице Кузбасса скончался Почётный гражданин Кемеровской области Более 40 лет Вилен Моисеевич преподавал в КемГУ, на пенсию ушёл в 2014 году. В тот же год...

Мужчина выпал из окна в Кемерове Кемеровчане рассказали, что местный житель выпал из окна дома; фото появилось в социальных сетях....

Сергей Цивилев рассказал о перспективах развития мотоспорта в Кузбассе Развитие мотоспорта, которым Сергей Цивилев сам серьёзно занимался, уже не вызывает вопроса.