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Воспитанники детского сада прокатились на шахтовом локомотиве

Дошколята из детского сада № 12 «Березка» побывали с экскурсией на железнодорожной станции поселка Малиновка, где начальник станции Ю. Н. Сучилов рассказал ребятам о ценности функционирования железной дороги, напомнил о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также предоставил возможность прокатиться мальчишкам и девчонкам на шахтовом локомотиве.

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kuzbassnews.ru
20/06/2017
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