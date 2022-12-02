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Воспитанники кузбасской Росгвардии стали победителями регионального конкурса "Лучшая команда доброТЫ"

В Кемерове волонтерский отряд юнгвардейцев школы №74 стали победителями регионального конкурса «лучшая команда доброТЫ». Целями проекта стала популяризация добровольческого движения, а также мотивация людей на участие в социально-ориентированной деятельности.

 За время конкурса 19 команд из разных образовательных организаций боролись за звание лучшего волонтерского отряда. В рамках регионального проекта команда волонтеров-юнгвардейцев «PROсоциальная капля» вместе с куратором Юлией Кулаковой проводили акции, добрые уроки, уроки мужества, реализовывали различные социальные проекты, принимали участие в масштабных экологических акциях Кузбасса.

 Положительный опыт юнгвардейцев в привлечении внимания к заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, проблемам экологии, важности оказания помощи братьям нашим меньшим принесла ребятам первое место на фестивале «Делаем добро в Кузбассе», где подводили итоги волонтерского конкурса. За победу воспитанники Росгвардии, а также их куратор были награждены дипломом победителей и ценным подарком.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/12/2022
Культура
Кемерово

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