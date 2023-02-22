Воспитанники кузбасской Росгвардии стали призерами городского экологического конкурса

В Кемерове подвели итоги городского конкурса «Дни защиты от экологической опасности», победителями которого стали юнгвардейцы школы № 74. Самым активным подопечным Росгвардии вместе с волонтерами-экологами региональной общественной организации «Делай!» было предоставлено право перерезать зеленую ленту открытия юбилейного 30-го торжественного мероприятия.

Целью конкурса стало сохранение и улучшение экологического состояния города, а также привлечение кемеровчан к решению вопросов по охране окружающей среды. Так, юнгвардейцы вместе с наставниками из Росгвардии являются постоянными участниками различных экологических и благотворительных акций. Совместными усилиями они оказывают помощь городским приютам для бездомных животных, в рамках субботников участвуют в сборе мусора в парках областного центра и рассказывают о ценности оберегать экологию младшему поколению.

По итогам конкурса заместитель главы города Дмитрий Березовский вручил благодарственные письма экологам-юнгвардейцам, а также куратору классов Росгвардии школы №74 и руководителю школьного волонтерского центра «PROсоциальная капля» Юлии Кулаковой.

Фото: Росгвардия