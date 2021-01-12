Воспитанники Росгвардии из Кемерова заняли призовые места на своих первых соревнованиях по смешанным единоборствам

В Кемерове воспитанники класса Росгвардии из школы № 74 впервые приняли участие в областных соревнованиях по смешанным единоборствам. Состязания прошли на базе Регионального центра смешанных единоборств «Тора». Всего в турнире приняли участие 270 спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет.

В ходе упорной борьбы юнгвардейцы в различных весовых категориях завоевали шесть призовых мест. Среди них 10-летний Артем Акентьев и 11-летний Александр Мехно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

По завершению соревнований организаторы наградили юных бойцов медалями и дипломами участников. Теперь под руководством своих наставников юнгвардейцы начнут подготовку к окружным соревнованиям по смешанным единоборствам.