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Воспитанники Росгвардии из Кемерова заняли призовые места на своих первых соревнованиях по смешанным единоборствам

    В Кемерове воспитанники класса Росгвардии из школы № 74 впервые приняли участие в областных соревнованиях по смешанным единоборствам. Состязания прошли на базе Регионального центра смешанных единоборств «Тора». Всего в турнире приняли участие 270 спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет.

    В ходе упорной борьбы юнгвардейцы в различных весовых категориях завоевали шесть призовых мест. Среди них 10-летний Артем Акентьев и 11-летний Александр Мехно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

     По завершению соревнований организаторы наградили юных бойцов медалями и дипломами участников. Теперь под руководством своих наставников юнгвардейцы начнут подготовку к окружным соревнованиям по смешанным единоборствам.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/01/2021
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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