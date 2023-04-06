Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Воспитанники Росгвардии присоединились к региональному туристическому проекту Кузбасса

 Учащиеся класса Росгвардии из кемеровской школы №74 стали участниками регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи знакомятся с различными культурными объектами Кемеровской области.

В рамках проекта кемеровские школьники посетили южную столицу Кузбасса. Ребята побывали на главных улицах Новокузнецка, познакомились с городскими достопримечательностями, посетили крупнейший в Сибири музей техники.

 Кроме этого, юнгвардейцы посетили один из самых старинных городов Кемеровской области – город Мариинск. Школьники встретились с почетным гражданином города, народным мастером Юрием Михайловым, который известен не только в родном Кузбассе, но и во всей России. Юрий Михайлович познакомил ребят с берестяным творчеством, которое стало делом всей его жизни.

 В прошлом году за прохождение всего познавательного туристического маршрута воспитанники Росгвардии были награждены серебряными знаками - «Юный турист Кузбасса».

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
06/04/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus