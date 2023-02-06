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Воспитанники Росгвардии стали победителям смотра-конкурса среди юнармейских отрядов

 В Кемерове прошел районный этап муниципального смотра-конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», в котором уверенную победу одержали воспитанники класс Росгвардии школы №74.

В мероприятии участвовали военно-патриотические клубы школ Кировского района. Почетным гостем председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов. В ходе конкурса жюри оценили строевую подготовку школьников, знания истории Великой Отечественной войны, а также навыки сборки-разборки автомата Калашникова.

 Теперь победителям районного этапа предстоит борьба за право нести Всероссийскую вахту Памяти на Посту №1 города Кемерова у вечного огня на Аллее Героев.

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
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kuzbassnews.ru
06/02/2023
Образование
Кемерово

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