Воспитанники Росгвардии стали победителям смотра-конкурса среди юнармейских отрядов

В Кемерове прошел районный этап муниципального смотра-конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы», в котором уверенную победу одержали воспитанники класс Росгвардии школы №74.

В мероприятии участвовали военно-патриотические клубы школ Кировского района. Почетным гостем председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов. В ходе конкурса жюри оценили строевую подготовку школьников, знания истории Великой Отечественной войны, а также навыки сборки-разборки автомата Калашникова.

Теперь победителям районного этапа предстоит борьба за право нести Всероссийскую вахту Памяти на Посту №1 города Кемерова у вечного огня на Аллее Героев.

Фото: Росгвардия