Воспитанники Росгвардии стали почетными гостями на праздновании годовщины выпуска офицеров-связистов

В этом году в мероприятии приняли участие ветераны-связисты, выпустившиеся из легендарного военного вуза в 1997 и 1992 годах. Для каждого выпуска такие памятные встречи проводят раз в пять лет.

По традиции состоялся торжественный митинг, на котором выпускники поблагодарили ветеранов-преподавателей за военную учебу, отметив, что это были лучше годы в их жизни. Участники возложили цветы к мемориалу павших героев-связистов, и вместе с воспитанниками класса Росгвардии прошли торжественным маршем с песней.

Фото: Росгвардия