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Воспитанники Росгвардии стали почетными гостями на праздновании годовщины выпуска офицеров-связистов

 В этом году в мероприятии приняли участие ветераны-связисты, выпустившиеся из легендарного военного вуза в 1997 и 1992 годах. Для каждого выпуска такие памятные встречи проводят раз в пять лет.

 По традиции состоялся торжественный митинг, на котором выпускники поблагодарили ветеранов-преподавателей за военную учебу, отметив, что это были лучше годы в их жизни. Участники возложили цветы к мемориалу павших героев-связистов, и вместе с воспитанниками класса Росгвардии прошли торжественным маршем с песней.

Фото: Росгвардия

 

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14/07/2022
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