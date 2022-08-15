Воспитанники Росгвардии стали участниками фестиваля "Готов к труду и обороне"

Целью фестиваля стало привлечение кемеровчан к здоровому образу жизни и выполнению нормативов комплекса ГТО. Участники мероприятия выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО и участвовали в командных стартах «Эстафета ГТО».

Юнгвардейцы помогали участникам на нескольких спортивно-творческих локациях: фотозона «Я выбираю ГТО», «Мастер-классы» по правильной технике выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, презентация Инновационной площадки для детей и их родителей «Мини-стадион «Крошка ГТОшка».

Ребята рисовали и возводили замки с малышами, помогали спортсменам выставлять оборудование и подготавливать спортивные локации к мероприятиям, а также знакомили участников со спортивными играми.

Фото: Росгвардия