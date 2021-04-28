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Воспитанники Росгвардии стали участниками всероссийской акции

В Кемерове дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители общественности, а также воспитанники из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицер СОБР лейтенанта Юрия Латыпова.

В рамках старта ежегодной акции воспитанники Росгвардии впервые заступили в почётный караул у вечного огня и мемориала воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В этом году почетную вахту будут нести 15 юнгвардейцев.

Почетная вахта воспитанников Росгвардии продлится до начала майских праздников.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/04/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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