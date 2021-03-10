Воспитанники Росгвардии в составе сборной Кузбасса одержали победу на Всероссийском чемпионате по универсальному бою
Воспитанники Росгвардии помогли сборной команде Кемеровской области занять первое командное место во Всероссийском турнире по универсальному бою, который прошел на днях в городе Медынь Калужской области.
В сборную команду Кузбасса вошли четверо воспитанников Росгвардии из детской группы специального назначения «Стальная рысь», имени погибшего сотрудника СОБР лейтенанта Юрия Латыпова. Всего в соревнованиях участвовало более 600 спортсменов, представляющие 37 регионов нашей страны.
По правилам универсального боя для участников были подготовлены различные испытания на силу, скорость и выносливость, предшествующие поединку. В этот раз спортсменам предстояло выполнить норматив в беге на короткую дистанцию, попасть в цель спортивным снарядом и в завершении забраться по тактической сети. Лишь после успешного прохождения полосы препятствий спортсмен допускался к поединку. Так, в результате ожесточенной борьбы 14-летний юнгвардеец Никита Васильев из Кемерова завоевал бронзовую медаль чемпионата и помог своей команде победить в общем медальном зачете.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
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