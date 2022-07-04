Воспитанники Росгвардии встретили участников автопробега в поддержку российских военнослужащих

В Кемерово воспитанники класса Росгвардии №74 встретили на Аллее Героев участников автомарша «Юнармия – Za мир без фашизма. Красноярск – Грозный-2022». На торжественной встрече были развернуты 20-метровая копия Знамени Победы и 300-метровая Георгиевская лента.

Автопробег в этом году проводится в поддержку Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик по инициативе Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Красноярского края совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство». Маршрут автопробега пролегает через десятки городов России, где будут проходить патриотические акции и митинги. Патриотический маршрут пролегает через Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфу, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Пятигорске, Нальчик, Владикавказ, Грозный и др.