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Воспитанники Росгвардии выступили на инклюзивном бале

 В Кемерове в Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова прошел показ бальной инклюзивной моды «Вальс цветов». По традиции его участниками стали воспитанники войск правопорядка из центра спецподготовки молодежи «Витязь», а также воспитанники класса Росгвардии школы №74.

«Вальс цветов» - является проектом социокультурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Организаторами акции является Студия исторического и постановочного танца «Сюита». Всего в мероприятии поучаствовали более 200 человек со всей области.

 В ходе мероприятия участники исполнили классический вальс в воссозданных костюмах XIX века.

 

  Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/10/2022
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