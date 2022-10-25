Воспитанники Росгвардии выступили на инклюзивном бале

В Кемерове в Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова прошел показ бальной инклюзивной моды «Вальс цветов». По традиции его участниками стали воспитанники войск правопорядка из центра спецподготовки молодежи «Витязь», а также воспитанники класса Росгвардии школы №74.

«Вальс цветов» - является проектом социокультурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Организаторами акции является Студия исторического и постановочного танца «Сюита». Всего в мероприятии поучаствовали более 200 человек со всей области.

В ходе мероприятия участники исполнили классический вальс в воссозданных костюмах XIX века.

Фото: Росгвардия