Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали на экскурсии в пожарной части

Мэрия Кемерова объяснила, почему не ремонтирует Комсомольский парк В настоящий момент горожане высказывают недовольство территорией Комсомольского парка им. Веры...

Важное за выходные: в Новокузнецке «подорожал» проезд, Кузбасс в лидерах по криминалу В пятницу Новокузнецк накрыл мощнейший ливень, который вновь обнажил проблему ливнёвок.

Босоногий мужчина в стрингах напугал жителей кемеровского микрорайона Жители кузбасской столицы запечатлели появление на улице горожанина в одних купальных трусах. По...