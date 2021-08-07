Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали на экскурсии в пожарной части
Начальник пожарно-спасательной части-1 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области Олег Владимирович Дягилев рассказал ребятам о нелегкой службе огнеборцев. Его профессиональный стаж оставляет 26 лет.
Дети узнали, как устроена пожарная машина, как подается вода при тушении пожара, как дежурный караул из 9 человек за 20 секунд одев обмундирование, выезжает на пожар или аварию. Подростки ознакомились с содержимым «тревожной сумки», в которой находятся: противогаз, маска, продукты питания, котелок, фляжка на случай выезда на длительное время. Ребята посидели в кабине пожарной машины, познакомились со специальным оборудованием.
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