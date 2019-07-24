Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра побывали на экскурсии, посвященной юбилею района

Воспитатель Нина Михайловна Терехина провела с ребятами беседу «Старейшие сооружения и улицы поселка Тяжинский». Воспитанники центра узнали, как в 1893-1894 годах на территории нынешнего Тяжинского района был основан поселок Тяжин, вызванный к жизни строительством Транссибирской железнодорожной магистрали.

В то далекое время контуры нынешнего районного центра были еще едва намечены. Первыми кирпичными строениями в Тяжине были водокачка и водонапорная башня на станции. Эти постройки дети увидели во время экскурсии. В рамках экскурсии, посвященной 95-летию Тяжинского района, ребятишки также прошли по улицам Вокзальная и Железнодорожная, посетили районный историко-краеведческий музей.