Воспитанников детдома «Ласточкино гнездышко» навестили шефы из министерства финансов Кузбасса

К ним присоединились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Александровна Ганиева и председатель Совета народных депутатов муниципального образования Александр Иванович Сорокин.

В подарок ребята получили сертификат на приобретение оборудования и методического сопровождения по безопасности дорожного движения, а также сладкие гостинцы. Сотрудники и воспитанники детского дома подготовили для гостей развлекательную программу и подарки, сделанные своими руками.