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Воспитанников детдома «Ласточкино гнездышко» навестили шефы из министерства финансов Кузбасса

К ним присоединились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Александровна Ганиева и председатель Совета народных депутатов муниципального образования Александр Иванович Сорокин.
В подарок ребята получили сертификат на приобретение оборудования и методического сопровождения по безопасности дорожного движения, а также сладкие гостинцы. Сотрудники и воспитанники детского дома подготовили для гостей развлекательную программу и подарки, сделанные своими руками.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/09/2022
Общество
Тяжин
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