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Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили шефы

К ребятам в очередной раз приехали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области.
Майор полиции Андрей Александрович Третьяков провел с ребятами игры на внимание и веселые эстафеты. Сотрудники спецназа МВД рассказали о своей профессии и показали форму спецназа Кемеровского отряда «Гром». Каждый воспитанник получил возможность примерить на себя бронежилет, защитный шлем и перчатки.
На прощание ребятишки получили сладости, сувенирную продукцию информационно-пропагандистской кампании «Кузбасс против наркотиков», игрушки, настольные игры, одежду и обувь.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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