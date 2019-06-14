Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили шефы
К ребятам в очередной раз приехали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области.
Майор полиции Андрей Александрович Третьяков провел с ребятами игры на внимание и веселые эстафеты. Сотрудники спецназа МВД рассказали о своей профессии и показали форму спецназа Кемеровского отряда «Гром». Каждый воспитанник получил возможность примерить на себя бронежилет, защитный шлем и перчатки.
На прощание ребятишки получили сладости, сувенирную продукцию информационно-пропагандистской кампании «Кузбасс против наркотиков», игрушки, настольные игры, одежду и обувь.
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