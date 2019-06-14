Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили шефы

Кемеровчане планируют протестовать против своей УК Жильцы дома №49а на проспекте Химиков выступили против своей управляющей компании "Квартал-...

Банду вымогателей осудили в Кузбассе Свои требования вымогатели сопровождали угрозами и избиениями. Потерпевшие обратились в полицию, и...

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли 4-летнюю девочку Оказалось, что четырехлетняя девочка пошла гулять, и дошла от дома в п. Хопкино, аж до...