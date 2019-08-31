Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних навестили шефы

Вегетарианские блюда появятся в меню новокузнецких школьных столовых К новому учебному году школьные столовые Новокузнецка несколько обновят ассортимент подаваемых блюд...

Кузбассовцев расспросят об использовании фонда времени Опросы об использовании суточного фонда времени проводятся специалистами Росстата раз в пять лет....

Руководитель силового ведомства в Кузбассе покинет свой пост Пока начальник Следкома по Кемеровской области находится в отпуске, его обязанности исполняет...