Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних навестили шефы
Приезд сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области и полицейских райотделения всегда большое событие для детей. Майор полиции Андрей Александрович Третьяков провёл с несовершеннолетними беседу по профилактике вредных привычек и весёлые эстафеты.
Начальник ОГИБДД отделения МВД России по Тяжинскому району майор полиции Владимир Викторович Шарычев и инспектор пропаганды безопасности дорожного движения капитан полиции Андрей Викторович Мамайсур рассказали о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на проезжей части и даже разрешили ребятишкам посидеть в патрульно-постовой машине. Все ребята получили сладкие призы. Кроме того шефы привезли канцелярские товары, настольные игры, игрушки, одежду и обувь.
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