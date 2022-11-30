Воспитатель детского сада в Кузбассе «отсудила» у работодателя около 700 тысяч рублей из-за незаконного увольнения

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, органами судебной власти двух инстанций было достоверно установлено, что при увольнении в связи с сокращением штата воспитателя детского сада, проработавшей в нём более 33 лет, руководством дошкольного образовательного учреждения были допущены существенные нарушения процедуры увольнения.

Из материалов гражданского дела следует, что жительница Мариинского муниципального округа отработала более 33 лет воспитателем в одном из сельских детских садов. За это время наименование детского дошкольного учреждения неоднократно менялось. Сокращалось и количество детей, посещающих детский сад, а также объёмы финансирования учреждения, в связи с чем руководством было принято решение о проведении кадровых мероприятий в виде сокращения штата. В результате в детском саду была сокращена штатная единица воспитателя, а также 0,35 штатных единиц младшего воспитателя, машинист по стирке белья – 0,25 штатных единиц, и 0,5 штатных единиц кухонного работника. В число сокращаемых работников вошла воспитатель с 33-летним стажем, которая в конце марта 2021 года была уведомлена об изменении существенных условий её трудового договора: педагогическая нагрузка снижалась до 0,4 ставки воспитателя и при этом за ней оставалось по совмещению 0,25 ставки музыкального руководителя, обязанности которого она выполняла в последнее время. При этом в уведомлении было оговорено, что в случае отказа от предложенных условий по истечении двухмесячного срока с даты уведомления трудовой договор с ней будет расторгнут. В результате после очередного отпуска в конце мая 2021 года воспитатель была уволена в связи с сокращением.

Однако женщина была не согласна с таким решением работодателя, и после обращения в Государственную инспекцию труда подала исковое заявление в суд о восстановлении её на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Правда, подала она исковое заявление почти через год после увольнения, но в итоге суд посчитал причины пропуска срока обращения уважительными.

Две судебные инстанции в результате рассмотрения исковых требований пришли к обоснованному выводу о наличии существенных нарушений, допущенных работодателем при увольнении воспитателя.

Как выяснилось, женщина не была уведомлена под роспись о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата в срок не менее чем за два месяца, а также ей не были предложены вакантные должности. При этом в приказе в качестве основания для увольнения по сокращению штата работников было указано заявление воспитателя, которым та просила предоставить ей очередной отпуск с последующим сокращением.

То есть под роспись воспитателя ознакомили с уведомлением об изменении условий трудового договора, которое не является уведомлением о её сокращении, как того требует трудовое законодательство. Соответственно, истцу не были предложены и вакантные должности, о чём прямо регламентирует Трудовой кодекс Российской Федерации.

В результате приказ заведующей детским садом об увольнении воспитателя признан незаконным, а сама воспитатель восстановлена в должности с 1 июня 2021 года.

С образовательного учреждения в пользу незаконно уволенной женщины взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере около 680 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы по оплате юридической помощи в размере 5 тысяч рублей.

Итоговое решение по исковому заявлению вступило в законную силу, но точку в этом споре вскоре поставит вышестоящая судебная инстанция, так как образовательное учреждение обжаловало апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

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