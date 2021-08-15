Восстановлено движение по путепроводу на 224 км трассы Р-255 "Сибирь"

Путепровод через железную дорогу в Топкинском районе Кузбасса, пострадавший после проезда тяжеловесного транспорта, открыт для движения днём 15 августа после экстренных восстановительных работ и технических испытаний, в которых приняли участие специалисты ФКУ "Сибуправтодор", СГУПС и ООО " Технадзор".

Опору с деформированным ригелем укрепили мостовыми стационарными конструкциями, а ригель - металлической обоймой. Этого будет достаточно для безопасного пропуска транспортных средств массой до 25 тонн. Подрядная организация выполнила ремонт в течение трёх суток при активном содействии местных структур РЖД.

Ускоренными темпами ведётся строительство временного моста, на который в течение ближайших двух месяцев переключат движение с путепровода, чтобы выполнить его капитальный ремонт, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор». В рамках капремонта сооружение обновят практически полностью. Будут выполнены работы по замене всех балок пролётных строений, уширению габарита проезжей части, устройству новых опор и одежды ездового полотна, замене перильного и барьерного ограждения. Этот объем запланирован на срок до октября 2022 года.