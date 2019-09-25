Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником налоговой инспекции

38-летнему сотруднику Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в значительном размере.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, являясь начальником отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области, предложил арбитражному управляющему предприятия, находящегося в стадии банкротства, ежемесячно перечислять ему на счет ипотечного кредита по 10 тысяч рублей.

За данное вознаграждение он в свою очередь пообещал не применять к управляющему меры ответственности за допускаемые на стадии банкротства нарушения налогового законодательства. Последний согласился, в общей сложности он перевел сотруднику налоговой инспекции более 60 тысяч рублей.

О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия следователями совместно с сотрудниками ФСБ в кабинете подозреваемого был проведен обыск, изъятые документы и компьютерная техника осмотрены следователем с участием специалиста, назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время обвиняемый задержан, со следствием он не сотрудничает. Следствие перед судом намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения.

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