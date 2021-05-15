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Возле села Колыон Ижморского округа высаживают 300 гектаров хвойного бора

В массовой высадке деревьев принимают участие горняки Кузбасса, работники Западно-Сибирской железной дороги, сотрудники правительства Кузбасса и регионального департамента лесного комплекса. Всего в рамках мероприятия до конца мая планируется высадить свыше миллиона хвойных деревьев.

«К закладке бора не случайно привлекли работников промышленных предприятий. По новому законодательству угольщики обязаны в течение года после вырубки деревьев создать компенсационные леса на такой же площади. Для добывающих компаний Кузбасса компенсационное лесовосстановление должно стать постоянным природоохранным мероприятием, позволяющим внести свой вклад в сохранение уникальной природы Кузбасса», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Экологическую акцию приурочили к 300-летию Кузбасса. Инициативу Ижморского лесничества по созданию рукотворного леса на площади 300 гектаров в прошлом году поддержал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он вручную высадил на месте будущего бора первые сосны, поработал на лесопосадочной технике.

Юбилейный бор закладывают в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За два года в разных муниципалитета по проекту высажено свыше 14 млн деревьев, из них более 13 млн — в лесном фонде, почти 900 тысяч — в населенных пунктах при проведении общественных акций. В 2021 году новые леса будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаров.

Экология
Топ
Ижморский
kuzbassnews.ru
15/05/2021
Экология
Топ
Ижморский

Новости Кузбасса

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