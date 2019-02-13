Возраст выхода на социальную пенсию по старости начиная с 2019 года

Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2019 года, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на социальную пенсию по старости по достижении возраста 70 и 65 лет, соответственно мужчины и женщины. Увеличение возраста выхода на пенсию будет проходить поэтапно, с шагом в один год.

В 2019 г. социальную пенсию по старости можно получить на 6 месяцев раньше достижения возраста, предусмотренного Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Например, мужчина достиг возраста 65 лет 31 января 2019 года, социальная пенсия по старости ему может быть назначена с 31 июля 2019 года.

Напомним, что социальная пенсия по старости может быть назначена, если человек не приобрел права на установление страховой пенсий по старости.

Аналогичные условия для установления социальной пенсии по старости применяются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации не менее 15 лет.

Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца. Как и в случае со страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за назначением пенсии независимо от возраста.