Возвращение к истокам

О выборе предков и будущем кузбасской деревни рассказал в интервью корреспонденту «АиФ-Кузбасс» Анне Городковой историк из Тяжинского района Олег Викторович Костюнин.

О. В. Костюнин родился в 1973 году в селе Мериа Грузинской ССР, в семье военнослужащего. С отличием окончил факультет истории и международных отношений КемГУ по специальности «историк-преподаватель». Работал техником по приборам и электрооборудованию в группе авиационного вооружения ТЭЧ 92-го истребительного авиаполка ВВС СССР, машинистом водонасосных установок на Тяжинском молочно-консервном предприятии, учителем истории в вечерней школе, корреспондентом телевидения Кузбасса, преподавал в Тяжинском агролицее. В настоящее время пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района. Автор шести книг, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России.

Сибирские просторы, этот неизведанный таежный край издавна притягивал к себе взоры людей. Со времен покорения Сибири сюда устремлялись искатели удачи. В XVII-XIX веках шло постепенно заселение территории современного Тяжинского района крестьянами-переселенцами. Их посевы хлеба периодически заливало дождями, замораживало или высушивало, но люди никуда не уходили с новоосвоенных мест.

Укоренившееся население настороженно принимало чужаков. Ситуация усугублялась уголовной ссылкой, негативно влиявшей на местные нравы. Правда, случалось сибирякам получать и серьезное подкрепление, например в лице многосемейных покладистых староверов. Тяжинцам приходилось жить на берегу неспокойного переселенческого «моря», постоянно омываемом приливными волнами из чужедальних мест. Пришлые люди несли другие обычаи, иной уклад и культуру.

Поэтому сибиряки всегда держались дружно, сообща решая, что годится для них, а что нет, что можно принять, а что нужно бесповоротно отвергнуть. Одной из основополагающих традиций было бережное отношение к земле. Так при прокладке проселочных дорог крестьяне старались не занимать для этого пахотных земель. Оберегая поля, ездили по неудобице, по колкам.

Каждый из переселенцев находил себе дело по душе. Кто-то занимался извозом или изготовлением упряжи для лошадей, иные становились ремесленниками или крестьянствовали. Свое дело и по сей день остается привлекательным для многих потомков первопоселенцев. Сегодня в Тяжинском районе доля работающих в малом и среднем бизнесе, составляет 29 % от общего числа занятых в экономике. Оборот малых предприятий составляет 1,4 млрд. рублей.

Полный текст интервью доступен на сайте «Аргументы и факты KUZBASS.AIF.RU» по ссылке:

http://www.kuzbass.aif.ru/society/kuzbasskie_pereselency_zachem_lyudi_eh...