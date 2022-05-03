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Впервые медицинский вуз Кузбасса получил международную аккредитацию

Кемеровский государственный медицинский университет получил аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (World Federation for Medical Education, WFME). Это подтверждает соответствие получаемого в кузбасском вузе высшего образования международным стандартам и дает возможность экспорта образовательных услуг.

Кемеровский государственный медицинский университет впервые получил международную программную аккредитацию специальностей «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация». Проверка подтвердила соответствие деятельности университета и реализуемых образовательных программ требованиям стандартов Всемирной федерации медицинского образования.

Получение этого статуса дает КемГМУ ряд конкурентных преимуществ: международное признание, сопоставимость и конвертируемость присваиваемых вузом квалификаций, подтверждение гарантий высокого качества образования и услуг, соответствия их международным требованиям; повышение привлекательности вуза и доверия со стороны основных заинтересованных сторон (обучающихся, родителей, работодателей); широкая интеграция в мировое образовательное пространство и выход на внешний рынок образовательных услуг; поддержка институциональных изменений не только в медуниверситете, но и на уровне всей системы высшего образования страны.

Для обучающихся в КемГМУ международная аккредитация также дает ряд преимуществ, в том числе участие в различных программах академической мобильности в зарубежных вузах-партнерах с зачетом имеющихся кредитов; поступление в другие зарубежные вузы на программы магистратуры и докторантуры; повышение конкурентоспособности выпускника как на национальном, так и международном рынке труда, трудоустройство по специальности в стране и за рубежом.

Международную аккредитацию проводило Независимое Агентство аккредитации и рейтинга IAAR — ведущее международное аккредитационное агентство по обеспечению качества образования. IAAR входит в Европейский реестр обеспечения качества EQAR, является полноправным членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании ENQA. Принципы международной аккредитации — независимость, объективность и профессионализм; прозрачность, достоверность и актуальность информации о процедурах аккредитации; коллегиальность принятия решений.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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03/05/2022
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