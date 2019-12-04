Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Впервые в Кузбассе прошел чемпионат «ПрофиДети»

Мероприятие стартовало в рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В уникальном проекте приняли участие 70 детей в возрасте 5-7 лет. Ребята участвовали в компетенциях «хлебопечение», «ресторанный сервис», «спасательные работы», «правоохранительная деятельность», «дошкольное воспитание», «медицинский и социальный уход», «парикмахерское искусство».

Как и взрослые, маленькие профессионалы работали на своем рабочем месте, в форме и с инструментом. Их сопровождали квалифицированные наставники – воспитатели, прошедшие обучение. Работу юных участников оценят сертифицированные эксперты WorldSkills.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Топ
kuzbassnews.ru
04/12/2019
Образование
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Шахтёры Кузбасса вновь начали забастовку из-за невыплаты зарплат
Свыше сотни горняков шахты «Алексиевская» в Кемеровской области начали очередную забастовку из-за...
Схема проезда оживленных перекрестков изменилась в Кемерове
Кемеровские дорожники скорректировали работу светофоров на двух перекрестках, в связи с чем...
В Кузбассе на три месяца закрыли пекарню из-за антисанитарии
В Прокопьевске специалисты Роспотребнадзора нашли различные нарушения санитарных правил в мини-...
Кузбасс посетила делегация из Японии
Сотрудники JCOAL готовы к обмену опытом в данной сфере. Кроме того, японская делегация посетила...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus