Впервые в Кузбассе прошел чемпионат «ПрофиДети»

Мероприятие стартовало в рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В уникальном проекте приняли участие 70 детей в возрасте 5-7 лет. Ребята участвовали в компетенциях «хлебопечение», «ресторанный сервис», «спасательные работы», «правоохранительная деятельность», «дошкольное воспитание», «медицинский и социальный уход», «парикмахерское искусство».
Как и взрослые, маленькие профессионалы работали на своем рабочем месте, в форме и с инструментом. Их сопровождали квалифицированные наставники – воспитатели, прошедшие обучение. Работу юных участников оценят сертифицированные эксперты WorldSkills.
Фото: пресс-служба АКО
04/12/2019
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