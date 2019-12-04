Впервые в Кузбассе прошел чемпионат «ПрофиДети»

Шахтёры Кузбасса вновь начали забастовку из-за невыплаты зарплат Свыше сотни горняков шахты «Алексиевская» в Кемеровской области начали очередную забастовку из-за...

Схема проезда оживленных перекрестков изменилась в Кемерове Кемеровские дорожники скорректировали работу светофоров на двух перекрестках, в связи с чем...

В Кузбассе на три месяца закрыли пекарню из-за антисанитарии В Прокопьевске специалисты Роспотребнадзора нашли различные нарушения санитарных правил в мини-...